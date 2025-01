Lavoro, le donne guadagnano un terzo in meno degli uomini

Un risultato che è il mix di diversi fattori, due in particolare: l’elevata incidenza del part time tra le donne e la minor presenza delle donne nei ruoli apicali delle aziende. La fotografia emerge dagli ultimi dati dell’Inps, riferiti al 2023. In quell’anno, considerando tutte le tipologie d’impiego (a tempo pieno o parziale e a tempo determinato o indeterminato) nel settore privato della provincia di Bergamo, le donne hanno guadagnato in media 19.780 euro lordi annui, contro i 30.563 degli uomini. Appunto, la retribuzione media delle donne rappresenta circa il 65% di quella media degli uomini: in mezzo c’è l’equivalente di un terzo di stipendio «eroso» dal gap di genere.