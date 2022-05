«Lavoro, ora i giovani vogliono sostenibilità e più smart working»

«I candidati giovani chiedono un ambiente di lavoro sano, in cui confrontarsi in maniera informale con i propri referenti e colleghi, chiedono lo smart working, adattabilità e formazione e non sono più legati al contratto a tempo indeterminato». Ad affermarlo è Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco, in occasione dell’apertura di una nuova sede dell’agenzia in Bergamasca. Quella di Bonate Sopra è la filiale numero 14 aperta da Adecco nella provincia, che conta qui 80 dipendenti diretti e gestisce circa 3 mila addetti nei vari settori, il 40% dei quali assunti a tempo indeterminato attraverso la formula dello staff leasing.