Martedì 23 Dicembre 2025
Le 122 offerte di lavoro dei centri per l’impiego bergamaschi
OCCUPAZIONE. Come ogni lunedì pubblicati i dati che si riferiscono alle offerte di lavoro nella nostra provincia.
Il consueto riepilogo delle offerte lavoro, in totale sono 122, attive nei dieci Centri per l’impiego della provincia di Bergamo (Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno), nella settimana che inizia lunedì 22 dicembre.
Le posizioni aperte si possono trovare sulla piattaforma dell’amministrazione provinciale qui, dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell’offerta e candidarsi direttamente.
