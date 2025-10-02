Burger button
Economia / Valle Cavallina
Giovedì 02 Ottobre 2025

Le assunzioni tirano il freno a mano e rallentano anche nel commercio

LAVORO. Il report della Provincia: nell’industria il calo sfiora il 7%, saldo negativo nel settore auto. I contratti a tempo indeterminato arretrano dell’11%, mentre sono in crescita le proroghe di quelli a termine.

Francesca Belotti
Francesca Belotti
Assunzioni, si segnala un calo anche il settore dell’industria
Assunzioni, si segnala un calo anche il settore dell’industria

In un tripudio di segni meno, un dato positivo c’è. E cioè che a fine giugno il saldo annualizzato – vale a dire la somma dei saldi degli ultimi quattro trimestri – segna una crescita di 5.824 dipendenti per il quinto anno consecutivo. Per il resto, i numeri del report sul mercato del lavoro in Bergamasca - a cura dell’Osservatorio di via Tasso - riferiti ai primi sei mesi del 2025, sono tutti in flessione.

Tengono le stabilizzazioni

Sono in calo le assunzioni - 63.489 contro le 67.100 del primo semestre 2024, pari a un meno 5,4% - lo stesso vale per le cessazioni - 57.873 contro le 61.271 del periodo gennaio-giugno dell’anno scorso, pari a un meno 5,5% - e non va meglio concentrando l’attenzione sulle tipologie di contratti. L’agognato posto fisso si traduce in 13.815 contratti, lasciando sul terreno ben 11 punti percentuali rispetto al primo semestre 2024. I contratti a tempo determinato scendono a 29.824 (meno 3,8%) e anche le missioni attivate nella somministrazione passano a 16.839 (meno 3%).

Le stabilizzazioni - ovvero le trasformazioni di un rapporto di lavoro precario a tempo indeterminato - tutto sommato reggono, attestandosi a quota 9.020 (meno 0,2%). E crescono (del 6%) le proroghe dei rapporti a tempo determinato: 25.051 nei primi sei mesi del 2025 contro le 23.593 dello stesso periodo dell’anno scorso.

I settori più e meno attrattivi

Commercio e servizi non si smentiscono e si confermano due settori catalizzatori di assunzioni, per quanto i numeri si ridimensionino dopo quattro trimestri di crescita continua. Al saldo del primo semestre contribuiscono in modo significativo i servizi di ristorazione (più 823), i servizi di pulizia e cura del paesaggio (più 452), gli altri servizi operativi alle imprese (più 357) e il commercio all’ingrosso (più 358). Risultati negativi per il magazzinaggio (meno 301) e il commercio al dettaglio (meno 115). Anche nelle costruzioni prosegue il trend positivo, complici forse i fondi Pnrr destinati al comparto. Le assunzioni (7.842) crescono infatti dell’1,5% a fronte di cessazioni stabili (6.650).

L’industria: dati in calo

A deludere è l’industria, dove le assunzioni (19.617) arretrano del 6,8%, ma il calo più marcato delle cessazioni (17.775) porta a un saldo semestrale positivo per 1.842 posizioni, in miglioramento rispetto alla prima metà del 2024. Si tratta di un recupero favorito dalla riduzione del saldo negativo delle missioni in somministrazione e dal contributo, seppur in rallentamento, delle trasformazioni a tempo indeterminato. Il saldo è positivo nei settori della gomma-plastica (più 413), dei prodotti in metallo (più 404), delle apparecchiature elettriche (più 249), alimentari (più 126) e bevande (più 157), prodotti chimici (più 137) e dei macchinari (più 109). È negativo nei comparti dell’auto (meno 186) e dei mezzi di trasporto (meno 25) e nel tessile (meno 23) e abbigliamento (meno 59).

Soffrono automotive e tessile

«i dati occupazionali hanno valori più positivi nei territori ad alta presenza di immigrazione»

Proprio a questo proposito, Luca Nieri della segreteria della Cisl di Bergamo, precisa che «desta forte preoccupazione che alcuni settori permangano in una situazione di lunga difficoltà, come automotive e tessile, le cui prospettive sono legate a dinamiche europee e nazionali». A maggior ragione considerando che «questi settori in Bergamasca occupano diverse decine di migliaia di lavoratori e sono un volano economico per tutta la provincia».
La riflessione di Orazio Amboni della Cgil di Bergamo è che «i dati occupazionali hanno valori più positivi nei territori ad alta presenza di immigrazione, come Trescore Balneario (più 11,8%)». Spostando lo sguardo, invece, sul fenomeno delle dimissioni volontarie, Amboni sottolinea che «sono in calo, ma restano sempre molto elevate (19.632, meno 8%), a fronte di 6.340 perdite involontarie del posto di lavoro».

