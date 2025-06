Le nuove tendenze del commercio: ecco come cambiano le abitudini di acquisto e le strategie

Consumi sempre più oculati, tra inflazione e stipendi al palo, attenzione al prezzo e minore importanza ai marchi, da alimentari ad abbigliamento. L’e-commerce non ha ancora un largo utilizzo ma chi ha avviato il canale digitale ha ampliato per il 66,2% le categorie di prodotto, mentre il 50,6% ha visto crescere l’importanza delle recensioni online. Da qui a due anni la ricerca stima che quasi 1 impresa su 5 si sarà attrezzata per l’e-commerce.

Strategie diversificate

Per rispondere alle mutate esigenze di consumo, le imprese hanno adottato strategie diversificate. Il 66,7% offre servizi di ordinazione per prodotti non disponibili, il 59% punta su offerte speciali e sconti, mentre il 55,4% investe sulla qualità dei prodotti. Cresce l' attenzione verso sostenibilità (28,2%) e programmi di fidelizzazione (27,9%). Sono queste le principali evidenze emerse dallo studio.

Cresce l’orientamento verso prodotti non di marca (20,5%) e aumenta la sensibilità verso la sostenibilità ambientale (17,9%).

Affluenza nei punti vendita: stabilità e qualche preoccupazione

L’analisi dei flussi di clientela nei negozi fisici mostra uno scenario articolato: se il 43,6% degli operatori dichiara un’affluenza stabile rispetto a cinque anni fa, il 38,5% registra un peggioramento, mentre solo il 17,9% evidenzia un incremento. Questi dati testimoniano le sfide che il commercio tradizionale sta affrontando in un mercato in continua evoluzione.

Consumatori più consapevoli e selettivi

Il cambiamento più significativo riguarda le abitudini di acquisto: il 64,1% degli imprenditori conferma una netta riduzione degli acquisti di beni superflui a favore di quelli necessari. Parallelamente, cresce l'orientamento verso prodotti non di marca (20,5%) e aumenta la sensibilità verso la sostenibilità ambientale (17,9%).

E-commerce: ancora marginalità ma con segnali di crescita

Nonostante l’accelerazione digitale, l’84,6% delle imprese locali non utilizza ancora il commercio elettronico. Tuttavia, il 10,3% ha avviato servizi online dopo la pandemia, mentre un ulteriore 3% prevede di farlo nel biennio 2025-2026. Le aziende già attive nell’e-commerce registrano risultati incoraggianti: il 66,2% ha ampliato le categorie di prodotto e il 50,6% ha visto crescere l’importanza delle recensioni online.

Strategie aziendali: flessibilità e attenzione alla clientela