Lunedì 03 Novembre 2025
Le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego della Provincia di Bergamo
OCCUPAZIONE. Dal manovale edile all’addetto lavanderia, dal tornitore al perito agrario, dal commesso all’impiegato contabile: 124 proposte attive.
Come ogni settimana, la Provincia ha pubblicato il riepilogo delle offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l’impiego della Bergamasca, che si trovano a Bergamo, Albino, Grumello del Monte, Lovere, Ponte San Pietro, Romano di Lombardia, Trescore Balneario, Treviglio e Zogno. A questo link è possibile consultare un elenco sintetico delle proposte.
Come candidarsi
Dal manovale edile all’addetto lavanderia, dal tornitore al perito agrario, dal commesso all’impiegato contabile: 124 proposte molto diverse tra loro. Candidarsi è facile: basta sfogliare le offerte a questo link e cliccare sul titolo della proposta, si troverà un pulsante per candidarsi direttamente nella piattaforma.
