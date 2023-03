Legno: è rottura sul contratto, sarà sciopero il 21 aprile

Lo hanno deciso le segreterie nazionali di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. La motivazione è il mancato dialogo con Federlegno sulle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di settore scaduto lo scorso 31 dicembre. Un settore tra i più importanti del made in Italy che conta in totale circa 200 mila addetti, di cui oltre 4 mila in Bergamasca.