Leolandia, aperte le candidature per 100 posti di animatori e addetti alla ristorazione

I colloqui sono già aperti e per candidarsi è sufficiente consultare le offerte disponibili cliccando il link «Lavora con noi» del sito del parco : per alcune mansioni, in particolare per le attività di ristorazione, costituisce titolo preferenziale il diploma alberghiero o esperienza pregressa nel settore. La maggior parte delle posizioni, tuttavia, è aperta anche a chi non ha esperienza, quindi ai giovani alla loro prima occupazione ma, più in generale, anche a tutti coloro che hanno attitudine a lavorare con il sorriso e a contatto con il pubblico e che desiderano mettersi alla prova in un ambiente decisamente inusuale e stimolante, come un parco divertimenti.