L’export orobico vola a 5,3 miliardi. Boom di vendite negli Usa: più 40%

Il primo trimestre dell’anno - in quanto a esportazioni - parte col botto: i prodotti made in Bergamo totalizzano infatti un valore superiore ai 5,3 miliardi di euro . Che, in termini percentuali, con il 12,7% di aumento rispetto ai primi tre mesi del 2022 , è più alto sia della crescita riscontrata in Lombardia (più 8,4%), sia di quella nel nostro Paese (più 9,8%). Eppure già si scorge qualche nube all’orizzonte, perché, secondo i dati Istat, a livello congiunturale il Nord-Ovest mostra i primi segnali di rallentamento, che per il momento si traducono in una flessione contenuta (meno 0,5%).