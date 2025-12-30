Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Pianura
Martedì 30 Dicembre 2025

L’IA che facilita la riabilitazione: anche Tecnobody nel progetto

COINVOLTE SETTE REALTÀ. Il valore complessivo della sperimentazione, che si concluderà nel 2027, supera i 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione.

. Astrid Serughetti
. Astrid Serughetti
L’azienda con sede a Dalmine ha già sviluppato un sistema di teleriabilitazione chiamato «Homing»
L’azienda con sede a Dalmine ha già sviluppato un sistema di teleriabilitazione chiamato «Homing»

Lo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale, applicati a dispositivi medici, per migliorare la riabilitazione. È questo l’obiettivo che si propone «Redriwe», acronimo di Rehabilitation dynamic robotic intelligent weareable platform, progetto di sviluppo tecnologico in ambito medicale che ha riunito sette realtà lombarde ed è co-finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando «Collabora & Innova».

Il progetto di teleriabilitazione che Tecnobody - realtà da 95 dipendenti e oltre 11 milioni di fatturato - ha lanciato sul mercato da un anno e mezzo, si chiama «Homing training» e «permette di «trasformare la televisione di casa in una sorta di specchio digitale»

Capofila della sperimentazione sono gli Istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia, che guidano un gruppo di quattro realtà specializzate nella realizzazione di macchinari e dispositivi per la riabilitazione, tra cui le milanesi Bts Bioengineering e Sensoria, la bresciana Idrogenet e la bergamasca Tecnobody. Marco Esposito, membro del dipartimento di ricerca e sviluppo di Tecnobody e responsabile del progetto per l’azienda con sede a Dalmine, spiega: «Da tempo abbiamo messo a punto un dispositivo medico che permette al paziente di svolgere la propria riabilitazione a casa, con lo sviluppo di una piattaforma di IA based, elaborata su dati specifici, potremo migliorare sia questo prodotto che, in generale tutti nostri macchinari».

Il progetto di teleriabilitazione che Tecnobody - realtà da 95 dipendenti e oltre 11 milioni di fatturato - ha lanciato sul mercato da un anno e mezzo, si chiama «Homing training» e «permette di «trasformare la televisione di casa in una sorta di specchio digitale», spiega Esposito, sottolineando come la videocamera integrata consenta di riconoscere lo scheletro e la costituzione del paziente, «rilevando il funzionamento qualitativo e quantitativo del movimento».

Da remoto il terapista è in grado di verificare il risultato e l’andamento della riabilitazione attraverso una stazione di controllo. Grazie al progetto Redriwe, la realtà bergamasca si propone di sviluppare in ottica 3D la sensoristica di Homing, ma non solo. Medas, unico partner informatico del progetto, dovrà raccogliere i dati forniti per estrarre un modello da implementare su tutti i dispositivi medici, in grado di «predire e adattare protocolli riabilitativi sulle esigenze del paziente», come conferma Esposito. In Redriwe gioca un ruolo anche l’Università Cattolica di Milano, incaricata della valutazione psicologica del paziente durante tutta la fase di test condotta all’interno degli Istituti di Pavia.

Il valore complessivo della sperimentazione, che si concluderà nel 2027, supera i 6,5 milioni di euro, di cui oltre 3,1 milioni finanziati dalla Regione. «Per noi è stata fondamentale la collaborazione già in essere con le cliniche Maugeri - conferma Esposito -. Alla fine ciò che tutti potremo ottenere è una piattaforma intelligente in grado di aiutare il lavoro dei terapisti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalmine
Bergamo
Brescia
Milano
Pavia
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Salute
Medicina
Ricerca medica
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Marco Esposito
Astrid Serughetti
TecnoBody
regione lombardia
Università Cattolica di Milano