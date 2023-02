L’impennata mutui: adesso Bergamo si scopre più povera

Casa dolce casa, ma il rincaro dei mutui è un boccone amaro da mandar giù per tante famiglie bergamasche. Negli ultimi mesi gli interessi sulle rate dei finanziamenti a tasso variabile già aperti sono cresciute in media del 43%: vuol dire che chi pagava una rata di circa 500 euro al mese oggi si ritrova a pagare 715 euro, quindi oltre 200 euro in più.