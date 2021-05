L’industria bergamasca avanza: ordini in crescita, aumentano anche le assunzioni

I numeri del primo trimestre confermano il trend positivo, con la produzione industriale bergamasca che ribadisce il buon andamento degli ultimi periodi (+0,5% rispetto al trimestre precedente), avvicinandosi così ai livelli pre-Covid; in calo invece l’artigianato (-1%). Ma l’aspetto forse più importante è il netto rimbalzo rispetto al crollo di inizio 2020, con una variazione tendenziale pari al +10,6% per le imprese con almeno 10 addetti e +13,7% per quelle artigiane con almeno 3 addetti. La nota stonata è invece il forte aumento delle materie prime, che sta mettendo in difficoltà molte realtà, mentre le assunzioni tornano a crescere e la crescita delle commesse fa ben sperare per i prossimi mesi. Si rafforza quindi, secondo i dati forniti dalla Camera di commercio di Bergamo, il percorso positivo dell’industria manifatturiera orobica, con meno forza rispetto ai trimestri scorsi, ma pur sempre a una velocità superiore della media regionale: la Lombardia evidenzia infatti incrementi inferiori sia dal punto di vista tendenziale (+8,7% rispetto al primo trimestre 2020) sia da quello congiunturale (+0,2% sul quarto trimestre 2020). Anche il divario rispetto ai livelli pre-Covid risulta più ampio in regione (-2,3%).