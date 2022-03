L’ingegnere elettronico che produce carne e risarcisce l’ambiente

Dalla laurea in ingegneria elettronica al ritorno nell’allevamento di famiglia il passo è stato breve per Mattia Assanelli di Treviglio che ha fondato, con il fratello Simone, la start up Carne Genuina, con l’obiettivo di produrre carne ad impatto zero. Il progetto ha già raccolto 150 mila euro grazie al crowdfunding con una campagna su Opstart. «Il nostro obiettivo è carne di qualità nel rispetto dell’ambiente – commenta Mattia Assanelli, ceo di Carne Genuina -. Puntiamo sul territorio coinvolgendo aziende a conduzione familiare e macellai che garantiscono produzioni non intensive. La mia famiglia alleva bovini da fine Ottocento, ma oggi chiunque faccia questo lavoro ha il dovere di evolversi, perché è cambiata l’attenzione dei consumatori verso la sostenibilità». Per questo i fratelli Mattia e Simone, terza generazione di allevatori, hanno fondato nel 2020 la start up, attiva con la piattaforma di e-commerce carnegenuina.it, che consente la consegna a domicilio tramite corriere refrigerato e packaging dedicato. Al momento l’attività conta una decina di fornitori selezionati e 2500 clienti in Italia.