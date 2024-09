Lingua blu, vaccinazione per almeno 150mila animali

Una vaccinazione di massa dedicata ad almeno 150 mila animali allevati in Bergamasca per limitare al massimo i contagi da «Blue tongue» (lingua blu). È questa la soluzione che sta mettendo in campo l’Ats di Bergamo, insieme a regione e Ministero, in modo da limitare al massimo il rischio di nuovi casi, soprattutto in vista della nuova stagione 2025.

Il piano

In attesa che arrivino materialmente i vaccini, si studia il piano di somministrazione, che dovrà prevedere il servizio direttamente nelle singole aziende. Ad oggi i numeri indicano una popolazione bovina che in provincia si attesta intorno ai 122mila animali, che si sommano a 65,500 ovicaprini (46mila ovini e 19,500 caprini) dei quali 20mila vivono in greggi vaganti. Si tratta evidentemente di numeri importanti, tenendo presente che per arrivare alla cosiddetta «immunità di gregge» occorre vaccinare almeno l’80% della «popolazione animale» potenzialmente a rischio.

«La vaccinazione è la soluzione che stiamo mettendo in campo per limitare al massimo la diffusione della malattia» La febbre catarrale degli ovini, chiamata anche lingua blu o Blue tongue, non pericolosa per gli uomini, si è diffusa in alcune province lombarde a partire dal 26 agosto scorso. Subito è scattata la massima allerta per evitare il diffondersi di focolai con Regione Lombardia che aveva vietato la presenza di bovini e ovicaprini in mostre, esposizioni, fiere e mercati. A farne le spese era stata in primis la Fiera di Sant’Alessandro, che si è svolta senza la presenza degli animali, mentre a seguire sono saltate tutte le fiere zootecniche che tradizionalmente, da agosto ad ottobre, vedono protagonista la montagna, mettendo in mostra i migliori capi portati da decine di aziende agricole.

Nella Bergamasca si è svolta solo la 60esima mostra zootecnica organizzata alla Roncola, programmata per il 22 agosto, prima che scoppiasse il caso lingua blu, mentre sono saltati gli appuntamenti a Valtorta, Serina, Branzi, così come le mostre zootecniche previste a Dossena, Vilmaggiore, Taleggio e Camerata Cornello.

«Situazione sotto controllo»

«L’ipotesi è di cominciare ad inizio 2025 in modo da arrivare pronti per la stagione estiva quando i capi si muovono verso i pascoli» A distanza di un solo mese dai primi casi, Regione e Ats si sono attivate per fornire una soluzione alla problematica. «Grazie alle misure messe in atto, ad oggi in Bergamasca la situazione è sotto controllo, così come i focolai – fanno presente Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo e Antonio Sorice, direttore del Dipartimento veterinario di Ats Bergamo -. La nostra provincia è quasi totalmente coinvolta dalle restrizioni, ad eccezione di piccoli lembi del territorio come la Val di Scalve e alcuni paesi della Bassa, ma questa condizione permette almeno di movimentare gli animali senza confini troppo stretti. La vaccinazione è la soluzione che stiamo mettendo in campo per limitare al massimo la diffusione della malattia – prosegue Sorice -. Non abbiamo una data per l’inizio della somministrazione, perché dipende dalla disponibilità del vaccino, ma l’ipotesi è di cominciare ad inizio 2025 in modo da arrivare pronti per la stagione estiva quando i capi si muovono verso i pascoli».

Scaricati tutti gli alpeggi

E a proposito della stagione negli alpeggi, Regione e Ats sono riuscite a trovare la quadra per far rientrare i capi in pianura nelle stalle dislocate in tutta la provincia. «Il rischio è che gli animali rimanessero in quota dove inizia a far freddo e scarseggia il cibo – fa presente Sorice -. Abbiamo invece garantito la discesa di quasi tutti gli allevatori, salvando di fatto decine di bovini». Ora gli occhi sono puntati sull’organizzazione logistica necessaria per ottenere l’immunità di gregge.