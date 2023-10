L’integrativo Abb aumenta il premio, in Bergamasca interessati in 1.200

C’è soddisfazione per l’intesa anche da parte sindacale. Per il bergamasco Mirco Rota della Fiom-Cgil nazionale si tratta di «un risultato molto buono, perché, oltre a incrementare i vari sistemi premianti in modo molto significativo, per la prima volta siamo riusciti a ridurre l’orario di lavoro per i turnisti a parità di salario». Rota sottolinea comunque come «l’accordo lasci aperta una serie di questioni irrisolte, che l’azienda non ha voluto negoziare, come lo smart working (che in Abb è illimitato per gli impiegati, senza accordo sindacale, ndr) e le disparità economiche tra uomini e donne». Per Mirko Dolzadelli, segretario generale della Fim-Cisl Lombardia, «a fronte di un negoziato piuttosto complesso, l’esito valorizza le istanze di tutti gli stabilimenti del gruppo in un quadro complessivo di forte eterogeneità tra un sito e l’altro». E precisa: «Riteniamo fondamentale, attraverso la piena attuazione dei due livelli contrattuali, la difesa del potere d’acquisto, riconoscendo ai lavoratori Abb il contributo alla crescita del gruppo. Il contratto di secondo livello è importante anche dal punto di vista normativo e nel confronto con l’azienda cercheremo di valorizzare alcuni strumenti fondamentali come lo smart working». Dal canto suo, Vittorio Sarti, coordinatore della Uilm Lombardia, rileva come «l’accordo sia positivo, sia per la parte economica, sia per quella normativa, con importanti incrementi salariali sul Pdr e sul welfare». Inoltre, «è stata istituita una banca ore solidale che permette ai lavoratori di cedere giorni di ferie ai colleghi con particolari esigenza di salute».