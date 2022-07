L’Italia verso l’austerity: 1 grado in meno in casa per risparmiare

Negli anni Settanta del Novecento, gli sceicchi fecero andare a piedi gli italiani la domenica. Negli anni venti del Duemila, Putin farà abbassare la temperatura in casa? Uno studio dell’Enea, presentato con la benedizione del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, spiega che abbassando di 1 grado la temperatura in casa e riducendo l’accensione del riscaldamento di 1 ora al giorno e di 15 giorni all’anno, risparmieremmo quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas annui. Ovvero, 1 decimo di quello che importavamo dalla Russia quando è scoppiata la guerra (29 miliardi di metri cubi). D’altronde, sottolinea il ministero, i tagli di Mosca alle forniture giornaliere sono solo marginali e quindi per ora non c’è proprio bisogno di nessuna misura d’emergenza. Serve invece «sobrietà».