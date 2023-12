Lo studio della Cisl: «A Bergamo ridotti drasticamente gli sportelli bancari»

Uno studio di First Cisl mostra l’evoluzione del fenomeno della desertificazione bancaria nella nostra provincia negli ultimi anni. Oltre all’aumento dei comuni che non hanno più alcuno sportello bancario resta alto il numero dei comuni con un solo sportello e quindi a rischio di desertificazione assoluta.

Sportelli, dal 2010 - 43.1%

«La presenza di sportelli sul territorio non significa solo servizi, ma anche consulenza finanziaria dedicata – sottolinea Giovanni Salvoldi, segretario generale First cisl Bergamo -. Solo il 30% degli individui in Italia è educato finanziariamente e i numeri sono molto bassi anche tra i giovani: uno studente su cinque infatti non possiede le competenze minime utili a prendere decisioni finanziarie responsabili ed autonome».