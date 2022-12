Logistica, l’inflazione mina la crescita: nel 2022 fatturato giù del 5,2%

L’inflazione mina la crescita della logistica conto terzi. Il comparto, che vale il 43,6% del totale della logistica in Italia ed è formato da circa 84.500 imprese (30 mila in meno rispetto al 2009), nel 2022 ha raggiunto i 91,8 miliardi di euro (+2,8% rispetto all’anno scorso), ma ha di fronte un 2023 tutto in salita. I rincari erano iniziati già nel 2021, con il diesel aumentato del 13%, l’energia elettrica del +13,5%, i canoni di locazione degli immobili del 3%, sommati agli adeguamenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (circa +1,5% all’anno). Ma la vera emergenza è arrivata nel 2022: mentre i prezzi dei noli internazionali nella seconda parte dell’anno iniziavano finalmente a scendere, l’energia elettrica ha più che raddoppiato il suo valore (+117%) mettendo in difficoltà le supply chain più energivore.