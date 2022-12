Lombardo acquisisce Cini&Nils, boutique creativa della luce

Cuboluce è una piccola lampada da tavolo il cui lato superiore si solleva per sprigionare la luce al suo interno. Nasce dalla penna di Franco Bettonica e Mario Melocchi, esponenti del design milanese degli anni Settanta e di quello stile italiano, geometrico nell’idea, morbido nella realizzazione ed essenziale nelle forme, che ha definito un’epoca. Bettonica e Melocchi sono anche i due designer che pochi anni prima di realizzare Cuboluce hanno fondato Cini&Nils, marchio che vanta la presenza di alcune creazioni nella collezione di design del MoMA di New York. Si tratta della collezione da Bar, nelle sue declinazioni da Tavola, da Scrivania, il Portariviste girevole, il Cubobar e il Tavolo da Gioco. Nel 1972 con il primo piccolo cubo luminoso il brand abbraccia il settore dell’illuminazione con una serie di prodotti che ne hanno arricchito la storia. Ora, tutto questo prestigioso know how è stato acquisito da Lombardo, marchio con sede a Villongo, che produce e distribuisce prodotti per l’illuminazione residenziale nel segmento outdoor. L’acquisizione è stata conclusa a inizio novembre e mira a un rilancio in grande stile di quella che è stata una vera e propria «boutique creativa» della luce.