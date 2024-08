Lucchini Rs, fornitura olimpica per le ruote dei metrò di Parigi

Commessa olimpica per Lucchini Rs: l’acciaieria di Lovere, leader mondiale nella produzione di ruote e assili per treni e metropolitane, fornisce ad Alstom, costruttore di treni francese, e Ratp, la società di gestione della metropolitana di Parigi, il materiale rotabile che in questi giorni garantisce la sicurezza e l’efficienza del sistema di trasporto pubblico della capitale francese, chiamato a compiere gli straordinari per assicurare la mobilità di milioni di persone provenienti da tutto il mondo che raggiungono Parigi per assistere alle gare delle Olimpiadi 2024.

Ammodernare la flotta

Ratp ha chiesto ad Alstom di ammodernare la flotta, realizzare nuovi treni per potenziare i collegamenti e predisporre un magazzino con i pezzi di scorta per eventuali guasti e riparazioni che si rendessero necessari in queste due settimane. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo è una paladina delle città senza auto e il trasporto su ferro è considerato la più valida alternativa in termini di economicità, efficienza e sostenibilità. Così Ratp e Alstom hanno individuato Lucchini Rs come fornitore di ruote ausiliarie per il metrò di Parigi; dopo questa commessa, sono arrivati ordini direttamente dalla società della metropolitana parigina di sale montate, ruote insonorizzate e assili.

«Si tratta di ruote particolari – spiegano i tecnici Lucchini – perché a Parigi viene utilizzato il sistema “Metro Pneumatic” che prevede l’utilizzo di ruota in gomma utili a ridurre il rumore in servizio, supportate da speciali ruote ausiliarie in acciaio per aumentarne la sicurezza». Il gruppo Ratp a Parigi può contare su 71 mila collaboratori, in servizio tutti i giorni 24 ore su 24 durante l’intera durata delle Olimpiadi. L’ordine arrivato l’anno scorso da Parigi, ha contribuito al raggiungimento dei 574 milioni di euro di fatturato per il gruppo Lucchini Rs, derivanti sia dalla divisione ferroviaria che dalla divisione forgiati e fusi.

Già proiettati su Milano-Cortina

Dopo le Olimpiadi estive in corso in questi giorni a Parigi, il prossimo appuntamento con i cinque cerchi sarà quello invernale di Milano Cortina 2026, dove il gruppo FS e il gruppo Fnm stanno lavorando per migliorare le reti ferroviarie e potenziare le flotte dei treni, programmando collegamenti aggiuntivi e servizi speciali. Lucchini Rs, da tempo partner di Trenitalia e Trenord, sta dialogando con le due società per supportare al meglio le sue forniture in vista dell’evento, sia in termini di prodotti che di servizi come manutenzione e revisione delle sale montate.