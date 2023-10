Mancano un milione di lavoratori, ma i disoccupati sono il doppio

Le imprese italiane arrancano per mancanza di lavoratori specializzati e le distanze che si registrano nel mercato del lavoro sono tutte nel raffronto di due dati: servono un milione di lavoratori specializzati e non si riescono a trovare tra i due milioni di disoccupati, di cui 800mila circa in età compresa tra i 15 e i 34 anni. Lo rileva in uno studio la Cgia (Confederazione generale italiana dell’artigianato) di Mestre, sottolineando come ci siano molte persone, soprattutto giovani, senza una occupazione. Mentre tante aziende devono rinunciare a una quota importante degli ordinativi perché non hanno personale a sufficienza per evadere le commesse. Dal 2017 a settembre 2023, si evidenzia, l’incidenza percentuale di difficoltà di reperimento è più che raddoppiata.