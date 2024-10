Matteo Zanetti advisor sul Pnrr: Bergamo raddoppia a Roma

Sono 24, il doppio rispetto al biennio scorso, gli imprenditori bergamaschi nominati per il 2024-2026 nel Consiglio generale e nei gruppi tecnici di Confindustria nazionale, mentre nel Consiglio direttivo entra Matteo Zanetti con il ruolo di special advisor per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Abbiamo bisogno che il Pnrr vada a terra il prima possibile - ha sottolineato il presidente Emanuele Orsini ieri a Bari nel corso dell’assemblea degli industriali -. Su 46 miliardi ne sono stati messi a terra 9. Bisogna correre, ma anche cominciare a pensare a una proroga. Questo non vuol dire che non sappiamo correre per arrivare a fine 2026, ma ci sono alcune lavorazioni, come quelle sul ferroviario, che si farà fatica a farle. O blocchi i treni dieci ore o certi lavori non riesci a farli. Bisogna fare un bagno di umiltà».