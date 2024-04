Maxi finanziamento della Bcc Treviglio: i prosciutti come garanzia alla banca

Niente immobili, terreni o oggetti di valore. Come garanzia alla banca per il prestito, un magazzino di Prosciutti di Parma in stagionatura. Prima operazione di finanziamento con «pegno rotativo» per la Bcc di Treviglio, in partnership con la capogruppo Iccrea. L’operazione, 1,2 milioni di euro l’importo complessivo, è a favore del Salumificio San Michele, ed è finalizzata al sostegno dell’operatività corrente e al supporto del processo di stagionatura del prodotto in magazzino. A fare da garanti, i prosciutti a denominazione di origine protetta destinati a finire sulle tavole di mezzo mondo. Una caratteristica propria del pegno rotativo, modalità specifica per prodotti agro-alimentari Dop e Igp, che permette di disporre del bene oggetto di pegno e di continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo e nelle varie fasi di trasformazione del prodotto.