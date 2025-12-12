Mercato immobiliare in salute: più compravendite e su i prezzi

Confermata anche per l’anno che sta per chiudersi la buona performance messa a segno dal mercato immobiliare quest’anno. Positive anche le prospettive per il prossimo anno, ma forse qualche nube si sta addensando sul settore impedendo di fare previsioni da qui ai prossimi anni. Con un incremento del 4% per quanto riguarda il numero di compravendite, con una crescita dei valori del 2,8% in città e del 3.4% in provincia, il mercato immobiliare del nostro territorio è decisamente in buona salute, fatti salvi i noti problemi, anche a livello nazionale, legati al costo delle nuove edificazioni, della scarsità di alloggi destinati agli affitti lunghi e l’ormai cronica crisi degli immobili legati al terziario come negozi, uffici e capannoni.

I dati del Listino degli immobili

Il punto sul mattone è stato al centro della presentazione fatta giovedì mattina, nella sede di Confcommercio Bergamo, della 31esima edizione del Listino dei prezzi degli immobili della Provincia di Bergamo, realizzata da Fimaa (Federazione italiana mediatori e agenti d’affari, aderente a Confcommercio Bergamo) in collaborazione con Adiconsum, Ance Bergamo, Appe Confedilizia, Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Bergamo, Consiglio Notarile di Bergamo. «Il listino presentato nella sua nuova veste grafica è strumento che serve agli addetti ai lavori, ma risulta essere di utile consultazione anche per un pubblico più vasto – ha ricordato il direttore di Confcommercio, Oscar Fusini –, con l’accortezza di tenere presente che i valori indicati sono valori medi che possono però essere una valida base di riferimento».

In aumento del 4% le compravendite

Il mercato delle abitazioni residenziali continua dunque a mostrare una crescita dei prezzi di compravendita, consolidando gli incrementi degli anni precedenti. In aumento del 4% anche le compravendite. L’aumento complessivo, medio, in città è del 2,8%, con il «centralissimo» che segna un +3,2% e il semicentrale un +2,2%. I prezzi medi più significativi del nuovo restano quelli di Città Alta (6.500euro al metro quadro), zona dei Colli e viale Vittorio Emanuele (5.500 euro/mq), via XX Settembre (5mila/mq), zona piscine (4.500), zona Accademia Carrara (3.800) e le zone di via Finardi, Conca Fiorita e Stadio che sono ulteriormente apprezzate.

Mercato dinamico sotto i 150 mila euro