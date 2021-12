Per le famiglie prorogata al 1° gennaio 2023 la tutela del prezzo- Il cambio di venditore non comporta interruzione di servizio per l’utente

Mercato libero dell’energia, in aiuto cinque portali on line

Mercato tutelato o libero? La scelta su quale sia la soluzione migliore nei servizi di fornitura di energia elettrica e gas sta mettendo in difficoltà moltissime famiglie. Come evidenzia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), la cosa certa è che diverse normative hanno dettato l’agenda per il progressivo passaggio dal mercato tutelato (fornitura di energia elettrica e gas naturale con prezzi e contratti definiti dal garante) al mercato libero, nel quale ognuno decide da chi e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas, cambiando venditore o tipo di contratto e scegliendo l’offerta che ritiene più interessante e conveniente.

Per le famiglie e le altre microimprese il superamento della tutela di prezzo è stato invece prorogato al primo gennaio 2023, con la facoltà di passare in qualsiasi momento al mercato libero. Arera ha messo a disposizione cinque strumenti per saperne di più e fare la scelta migliore: lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, che offre informazioni (numero verde 800.166654) e contribuisce alla risoluzione di controversie relative al servizio elettrico e gas anche con riferimento al cambio di fornitore; il Portale Offerte luce e gas, con le proposte di energia elettrica e gas per confrontarle con semplicità e immediatezza; le Offerte Placet, con forniture rivolte alle famiglie e alle piccole imprese a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall’Autorità; il Portale consumi, per accedere ai dati di consumo e alle principali informazioni tecniche e contrattuali relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui si è titolari; infine, i Gruppi d’acquisto energia, per i clienti finali domestici e le piccole imprese che si impegnano ad assicurare informazioni e assistenza agli aderenti secondo le linee guida dettate da Arera.