Merci bergamasche bloccate dalla guerra: danni per 10 milioni

La situazione non si sblocca . Lo hanno detto chiaro gli spedizionieri bergamaschi che, insieme ad altri rappresentanti di varie province, sono stati ricevuti, come Confetra (Confederazione trasporti) in audizione a Roma nei giorni scorsi dal ministro Di Maio, per fare il punto sulla delicata evoluzione dei trasporti merci nelle zone di guerra. Oltre alle forti criticità legate al conflitto in Ucraina, l’aspetto nuovo, che peraltro è un «déjà vu» di mesi fa, è il fatto che in alcuni porti cinesi, il ritorno di Omicron stia determinando una nuova chiusura totale o parziale, con conseguente blocco delle merci, navi in rada per lunghi periodi, piazzali strapieni di container e attese che sembrano non finire mai. Ma è sul fronte della guerra che fatalmente la paralisi delle merci è ormai totale.