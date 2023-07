Minibond Salute, il primo in Italia è di Crs Impianti

Il bond avrà una durata quinquennale e servirà, fra l’altro, a sostenere i costi di posa in opera e montaggio di apparecchiature medicali specialistiche negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo (in particolare un angiografo fornito da Philips), San Carlo di Milano, Maggiore di Novara e San Martino di Genova.

La Crs impianti

«Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo avuto un notevole incremento di richieste per interventi di riqualificazione del patrimonio impiantistico o per nuove linee di produzione finalizzate all’efficientamento energetico, meccanico ed elettrico - racconta Civettini, che è amministratore unico della società -. Nel settore della sanità stiamo portando avanti attività e progetti altamente innovativi grazie a investimenti fatti nell’acquisizione di know-how con particolare attenzione all’efficientamento energetico e all’uso razionale dell’energia».

Crs Impianti ha addirittura creato al suo interno una task force specializzata per sviluppare ulteriormente il business in campo ospedaliero attraverso i bandi del Pnrr, con una previsione specifica di crescita dei ricavi del 35% per il 2023, che toccherà il 40% nel 2024. «Solo nella sanità - fa presente Civettini - negli ultimi sei mesi abbiamo acquisito lavori legati al Pnrr per 16 milioni 700 mila euro, con un impegno finanziario notevole da parte nostra, considerato che gli enti pagano a collaudo avvenuto. Avevamo perciò necessità di trovare nuovi finanziamenti e Unicredit si è resa disponibile a seguirci su questa strada».