Mutui, guida per spiegare il Fondo di solidarietà

Chi non riesce a pagare le rate del mutuo perché vive in particolari condizioni di difficoltà, può fare richiesta di accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini), misura che consente la sospensione del pagamento delle rate per 6, 12 o 18 mesi (in base agli eventi gravi accaduti) con allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.

Per trasferire informazioni sull’iniziativa, l’Associazione bancaria italiana (Abi) ha pubblicato sul suo sito (www.abi.it) una guida scaricabile in pdf. L a sospensione può essere richiesta da un mutuatario con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30.000 euro, al quale, nei tre anni precedenti la domanda, sia stato interessato ai seguenti eventi: deceduto, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80%; perdita del posto di lavoro; sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Nel caso dei 18 mesi di sospensione, gli stessi sono fruibili in modo continuativo o comunque in non più di due periodi distinti, ad eccezione delle ipotesi di sospensione dell’orario di lavoro fruibili anche in più periodi.