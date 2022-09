My Cooking Box sbarca in Canada con Walmart

La multinazionale statunitense, proprietaria dell’omonima catena di negozi al dettaglio, è stata fondata nel 1962 e oggi è la più grande al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata: a dicembre contava 11.847 negozi e club in 27 Paesi. My Cooking Box, nata a Bergamo nel 2016, in soli sei anni è cresciuta da start up a realtà molto conosciuta anche in altri continenti. Nel centro logistico di Gorle lavorano una trentina di persone, coordinate dalla fondatrice Chiara Rota e dalla socia Francesca Pezzotta. Ad oggi sono più di 50 le ricette proposte dalla società bergamasca, nate anche dalla collaborazione con importanti gruppi alimentari italiani. Le box contengono un ricettario e tutti gli ingredienti nelle giuste dosi per cucinare un piatto italiano. A livello mondiale, il valore del comparto dei meal kit si aggira intorno ai 15 miliardi di dollari, mentre nel 2030 il previsionale di crescita arriverà a toccare i 64,46 miliardi. Ad oggi la quota di mercato maggiore è costituita dal 45% degli Stati Uniti e Germania insieme al Regno Unito e area Dach.