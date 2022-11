Nasce la rete dei vini bio orobici: «Il motore oggi sono i giovani»

Una nuova rete di vini bio è nata sotto l’egida del Biodistretto dell’Agricoltura Sociale di Bergamo. Nove aziende, attive in tutta la Bergamasca, hanno deciso di fare squadra creando un gruppo solido e unito dagli stessi valori , che è in grado di produrre più di 115mila bottiglie da 75 centilitri e 1500 bag da cinque litri ciascuna. La produzione vitivinicola bio prosegue la sua crescita anche nella Bergamasca, così come sono in aumento le etichette che rispettano il disciplinare.