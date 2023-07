Nuove assunzioni alle Poste: «Ricambio generazionale»

Saranno più di 30 le stabilizzazioni (assunzioni a tempo indeterminato)che Poste Italiane effettuerà a Bergamo nei prossimi giorni. La «manovra» rientra in un’operazione di rafforzamento del personale dell’azienda (il primo datore di lavoro del Paese, con 120mila dipendenti) che porterà a oltre 2.000 assunzioni in tutta Italia entro l’estate.

I bandi sono già pronti, dopo l’accordo raggiunto con i sindacati alla fine di giugno . «Anche questa estate, dunque, avremo assunzioni in Poste a Bergamo – dice Maurizio Scarpellini, segretario generale di Slp Cisl Bergamo -. Trentasei part time a tempo indeterminato andranno a ingrossare le file dei portalettere bergamaschi e aspettiamo anche le assunzioni degli sportellisti e degli specialisti commerciali».

Le 26mila assunzioni (includendo 12.500 stabilizzazioni), fatte dal 2017, hanno riequilibrato i generi e le generazioni, rappresentati in maniera sempre più omogenea, tant’è che adesso il 53% dei lavoratori è rappresentato da donne. Una presenza che non si ritrova solo ai livelli più bassi. È donna il 44% dei componenti dei cda e il 46% di quadri e dirigenti. A Bergamo, il 28% dei direttori di uffici Postali è donna. «Poste Italiane continua ad assumere per permettere il ricambio generazionale: se nel 2017 l’età media dei lavoratori era di 50 anni, oggi è scesa a 47,9. Questo grazie alla continua presenza del sindacato – conclude Scarpellini -, e agli accordi mirati sulle politiche attive».