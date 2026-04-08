«Nuovo» bonus asili nido, cambia il calcolo dell’Isee

Il documento del cosiddetto «bonus asilo nido» porta con sé due novità che riguardano il calcolo dell’Isee e la validità nel tempo della domanda stessa. Tenuto conto che la legge di Bilancio ha previsto che dal calcolo dell’Isee per richiedere il bonus va escluso l’importo di quanto ricevuto con l’assegno unico e universale, da quest’anno la neutralizzazione delle somme percepite per l’Assegno unico per i figli a carico viene effettuata decurtando il valore dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dello stesso assegno, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Nel caso, ad esempio, di un Isee con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 3,10 e un importo dell’Assegno erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’Isee è pari a mille euro (3.100/3,10). In questo caso, con un indicatore Isee pari a 41mila euro, l’indicatore utilizzato per le agevolazioni è pari a 40mila euro (41mila euro meno mille euro).