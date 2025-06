Ottici, grande turnover: le chiusure dei piccoli e il boom delle catene

Anche l’evoluzione del mercato, con la crescita delle catene e dei grandi gruppi , ha messo il carico da dieci. Non secondarie, inoltre, le difficoltà legate al ricambio generazionale, dovuto a problematiche oggettive. «Da un lato, infatti, avviare o rilevare un punto vendita oggi richiede competenze elevate, un investimento economico significativo e una forte motivazione personale. D’altro, la percezione esterna della professione, non riflettendo sempre la sua reale complessità, contribuisce a un certo disinteresse da parte dei giovani». Se valorizzare il ruolo dell’ottico optometrista come figura professionale chiave per il benessere visivo delle persone potrebbe essere un incentivo di attrazione, il lungo iter formativo professionalizzante rema invece a sfavore.

«Indipendenti in calo»

«Questa professione – puntualizza Oscar Fusini , direttore di Ascom Confcommercio Bergamo - richiede un investimento in formazione articolato che spesso scoraggia i giovani. Molti, terminati gli studi, preferiscono il lavoro dipendente rispetto alla fatica e ai rischi del mettersi in proprio. Il settore, però, deve fare i conti anche con altre problematiche come la progressiva riduzione dei negozi indipendenti nei centri storici, con ricadute sulla desertificazione commerciale delle aree urbane».

In base ai dati di Confcommercio Bergamo, infatti, degli attuali 186 punti vendita 82 si trovano tra città e hinterland (44,0%) e 49 in pianura (26,3%), mentre un numero sparuto è presente nelle valli. La maggioranza è gestita come ditta individuale (47,1%) sebbene sia in crescita la formula a responsabilità limitata (26,3%). Negli ultimi anni, il cambiamento della forma societaria è andato di pari passo con quello della figura dell’ottico optometrista. Il venditore di occhiali di vecchia generazione ha infatti ceduto il passo ad un professionista della visione, che utilizza strumenti tecnologici avanzati, si aggiorna costantemente e rappresenta il primo punto di riferimento in materia di benessere visivo. Le stesse attività personali hanno modificato la loro veste configurandosi come presidi di prossimità qualificati, in grado di fornire indicazioni utili e dove essere coinvolti in una esperienza a 360° che di empatia e condivisione faccia il suo focus.