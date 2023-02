Pane, progetto per preservare le tradizioni

«Breads from Creative Cities» è il nuovo progetto portato avanti da Aspan, l’associazione che raggruppa i panificatori bergamaschi . L’iniziativa punta al digital storytelling per preservare e tramandare le tradizioni legate ai pani culturalmente significativi per la nostra comunità, r iscoprendo gli antichi sapori e promuovendo la filiera locale, insieme a tutti gli attori che ne fanno parte (agricoltori, mugnai e fornai).