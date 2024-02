Panetterie in ritirata: pesano concorrenza, orari e mancanza di ricambio generazionale

La nostra provincia registra un saldo negativo pari a 13 attività tra nuovi panifici e rivendite di pane che hanno abbassato la saracinesca. Mancanza di ricambio generazionale, concorrenza della grande distribuzione e orari di lavoro poco attraenti tra le cause del fenomeno, destinato a mietere altre imprese in assenza di interventi per rilanciare il mestiere. Secondo le stime di Aspan, l’associazione che raggruppa i panificatori bergamaschi, in tutto il nostro territorio si contano circa 400 attività, con un calo che negli ultimi anni risulta costante. La qualità della vita oggi è alla base delle scelte di giovani e lavoratori, che spesso preferiscono il posto fisso o un’occupazione che non impegni troppo.

Il nodo generazionale

«I ragazzi di oggi hanno priorità diverse rispetto alle generazioni precedenti – afferma Massimo Ferrandi, presidente di Aspan -. Se da un lato non è corretto affermare che i giovani non hanno voglia di lavorare, dall’altro occorre sottolineare che il problema sta proprio nel tipo di impiego. Alzarsi di notte e sacrificare il fine settimana rappresenta uno scoglio insuperabile per molti, ma si tratta delle stesse problematiche sofferte da bar e ristoranti. Nell’ultimo anno abbiamo assistito alla chiusura di numerose panetterie, dovuta in primis al fatto che, arrivati all’età della pensione, non si trova chi prosegue e l’unica soluzione è chiudere l’attività. È un vero peccato, perché in questo modo vengono sacrificati anni di impegno e di riflesso manca anche un’entrata, dall’affitto all’avviamento, che in passato integrava la pensione».

Costi fissi alti

Il comparto ha vissuto momenti duri tra costi fissi alti, insieme al rincaro di materie prime ed energia. Tutti elementi che, sommati al duro lavoro, finiscono per orientare i giovani verso altre occupazioni. «Capisco chi preferisce andare a lavorare in un supermercato, perché ha turni prestabiliti e una qualità di vita forse migliore, senza le preoccupazioni legate alla gestione di un’attività in proprio – prosegue Ferrandi -. Ma nel contempo ho un paio di giovani che lavorano con me, che spero un domani proseguano a fare il pane. Se iniziano alle 5 del mattino, il pomeriggio è libero con turni di riposo anche il sabato – conclude Ferrandi -. Il capitale umano è il bene più importante e dobbiamo diventare maggiormente attrattivi perché il nostro è un bel mestiere, dove impari un’arte. Indubbiamente paghiamo la concorrenza dei numerosi supermercati e di conseguenza bisogna proporre prodotti alternativi, come una migliore offerta di gastronomia con pasta e piatti pronti».

Massimo Ferrandi Roberto Capello