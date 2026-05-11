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Economia / Bergamo Città Lunedì 11 Maggio 2026

Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg: nomina unanime dell’assemblea dei soci

LA DECISIONE. Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg: è stato nominato all’unanimità dall’assemblea dei soci. Nel corso della seduta è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione, che passa da 9 a 11 membri.

Redazione Web
Redazione Web
Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg: nomina unanime dell’assemblea dei soci
Paolo Agnelli

Bergamo

Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg. La nomina è arrivata all’unanimità nel corso dell’Assemblea dei soci riunita lunedì mattina 11 maggio negli uffici del polo fieristico bergamasco, subito dopo il Consiglio di amministrazione che ha esaminato l’andamento gestionale del primo trimestre 2026, evidenziando risultati positivi e in linea con le previsioni.

L’assemblea ha inoltre approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che registra un risultato positivo pari a 103 mila euro, confermando la solidità economica della società e il buon andamento della gestione.

Rinnovato il Consiglio di amministrazione

Nel corso della seduta è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione, che passa da 9 a 11 membri con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle realtà associative e consolidare la governance dell’ente.
Il nuovo CdA è presieduto da Paolo Agnelli ed è composto da: Dario Tognazzi e Luca Pandolfi per Confindustria Bergamo; Cristian Botti e Gianpietro Rota per Confcommercio Bergamo; Giovanni Andrioletti per Fai Bergamo; Renato Guatterini per Ance Bergamo; Alberto Brivio per Coldiretti Bergamo; Patrizio Ricci per Cna Bergamo; Lorenzo Pinetti per Confartigianato Imprese Bergamo; Lucio Moioli per Confcooperative Bergamo.

Il Consiglio ha inoltre nominato il Comitato esecutivo, presieduto dallo stesso Agnelli e composto da Dario Tognazzi, Cristian Botti e Lorenzo Pinetti. Come previsto dallo statuto, il Comitato esecutivo non prevede la figura del vicepresidente.

L’esperienza di Paolo Agnelli

Imprenditore bergamasco e figura di riferimento del sistema produttivo territoriale, Paolo Agnelli porta in Promoberg una lunga esperienza manageriale e associativa, maturata attraverso incarichi di rilievo nel mondo industriale e imprenditoriale. Da anni attivo nel dialogo tra imprese, istituzioni e territorio, Agnelli si è distinto per la capacità di coniugare visione strategica, sviluppo industriale e attenzione alle dinamiche economiche internazionali.

«Promoberg patrimonio strategico per Bergamo»

«Sono onorato di raccogliere questa sfida e ringrazio tutte le persone che, con spirito di sacrificio, in questi ultimi anni, hanno contribuito alla crescita dell’ente» ha dichiarato il neopresidente Paolo Agnelli.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che Promoberg rappresenta per il nostro territorio. Promoberg è infatti un patrimonio strategico per Bergamo e un punto di riferimento per il mondo economico e produttivo bergamasco - ha detto -. Lavoreremo per rafforzarne ulteriormente il ruolo, valorizzando il dialogo con le imprese, l’apertura ai mercati internazionali e la capacità di generare opportunità e sviluppo per tutto il sistema territoriale».

«Sono convinto – ha concluso Agnelli – che, attraverso il gioco di squadra e una visione condivisa, Promoberg potrà continuare a essere motore di crescita, innovazione e attrattività per il territorio bergamasco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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