Parità di genere in azienda, sgravi e premi se certificata

In Italia il tasso di occupazione femminile è intorno al 49%, rebus sic stantibus si stima che ci vorrebbero circa sessanta anni per raggiungere il tasso medio europeo pari al 63%. Ben venga quindi qualunque strumento nuovo che acceleri il processo, incentivando le aziende ad assumere le donne, a parità dignità salariale, ovviamente. Uno di questi è la Certificazione della parità di genere che, introdotta dal Pnrr, potrà essere rilasciata alle imprese nel momento in cui attesteranno l’esistenza e l’efficacia delle politiche di parità di genere sul luogo di lavoro.