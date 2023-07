Passione e tenacia da imprenditrice: «Staff? 12 donne»

Imprenditore è colui che vede ciò che ancora non è stato inventato. Colui che trova, da qualche parte, uno spazio piccolo o grande che chiede di essere occupato. È accaduto a Floriana Capelli e al marito Gian Nava che nel 2001, con due figlie piccole e un rapporto di lavoro appena chiuso, hanno scommesso sul servizio in negozio e sulla grande distribuzione per la consegna e la gestione delle insalate di quarta gamma.

Terra&Vita, brand della società Buonaterra S.p.A., ha lanciato proprio negli ultimi giorni un nuovo packaging ecosostenibile, rispettoso del prodotto insalata con le sue problematiche e le sue delicatezze, legate soprattutto alle temperature, alla stagionalità e all’elevata sensibilità di un prodotto alimentare che è stato lavato e asciugato.

I numeri dell’azienda

A distanza di 22 anni dalla nascita del marchio, noto a molti bergamaschi per l’insalata Mola mia, sono più di 1.700 i punti vendita raggiunti ogni giorno, 120 i dipendenti, che arrivano a 300 con quelli delle aziende controllate dal gruppo, 18 le piattaforme logistiche sparse nell’Italia del nord. In mezzo, rivela Floriana Capelli, «c’è la scommessa di differenziarsi dagli altri grossi produttori di insalate confezionate fornendo un servizio esclusivo di merchandising completo».

Terra&Vita allestisce con i propri merchandiser il banco del negozio, tiene monitorati gli andamenti di vendita dei prodotti, ritira gli invenduti sia per non conformità che per raggiunta scadenza, elimina il rischio della rottura di stock garantendo ai punti vendita il reso al 100% e mantiene un assortimento completo con le analisi delle rotazioni di ogni punto vendita in tempo reale.

Un lavoro che presuppone un forte legame con il territorio, oltre ad una profonda conoscenza di chi lo abita, abitudini dei consumatori comprese. «Nella nostra città, il cicorino è una prelibatezza ed è tra i prodotti più venduti. Un passo oltre regione, in territorio veneto, viene considerato mangime per animali».

Il sistema di controllo permette all’azienda di ridurre al massimo gli sprechi e di non far mancare i prodotti richiesti. «Tutte le consegne vengono preparate nella sede centrale di Bergamo, trasportate di notte nelle varie piattaforme per poi essere consegnate la mattina stessa nei vari punti vendita sparsi sul territorio. Evitando problematiche di giacenze di magazzino, consegniamo ed esponiamo solo ciò che viene ordinato, il tutto gestito da un nostro portale via internet».

Per Floriana, solo mantenendo i piedi per terra – quella «terra» che dà il nome al marchio – lavorando con passione, tenacia, dedizione e sacrificio, si raccolgono importanti risultati. «I nostri collaboratori non sono solo autisti, ma veri e propri manager della loro area, di cui conoscono i gusti, le potenzialità e i bisogni. Per questo, l’azienda si è strutturata come una vera Academy, dove ognuno apprende i sistemi di controllo e di gestione».