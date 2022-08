lavoro, per chi chiede la Cigs scatta la formazione

Qualche lavoratore se li ricorderà i corsi di formazione obbligatori legati alla cassa integrazione in deroga. Non sempre tarati sulle reali esigenze delle persone e magari con la pecca di essere un po’ troppo ripetitivi. Errori che, con l’obbligo di formazione per chi è interessato dalla cassa straordinaria, si spera possano essere evitati.