«Per i lavoratori over 55 si punti su part-time e staffetta con i giovani»

Sarà che si parla di «over» e il tema ha meno «appeal» di altri. Ma il problema c’è tutto, mentre ancora latitano le soluzioni per affrontarlo. Una cartina di tornasole delle difficoltà dei lavoratori che superano la soglia dei 55 anni è rappresentata dalle «richieste di cambio mansione al medico aziendale», dice Gianni Peracchi, segretario generale della Cgil di Bergamo, sindacato che ha diffuso un report sull’invecchiamento in reparto o dietro la scrivania, con tanto di 120 questionari a un campione di addetti in questa fascia d’età e la realizzazione di due focus group con i rappresentanti delle imprese e della Camera del lavoro.