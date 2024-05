Pigna, un’alleanza con Fiat: quaderni per la 600 Hybrid

Si tratta di una edizione limitata pensata per celebrare e diffondere il colore nella vita di tutti i giorni. La palette di colori di Fiat 600 Hybrid colorerà infatti quaderni e notebook Pigna e dall’unione tra i due brand nascerà per la volta in assoluto una scatola di pennarelli che avrà tutti i colori tranne uno, il grigio.

Questo perché, dalla scorsa estate, Fiat non produce più auto grigie. La prima vettura di questo nuovo corso è stata proprio la Nuova Fiat 600, seguita da tutti gli altri modelli della gamma Fiat. Inoltre, nella nuova 600 vi è la cromoterapia che offre la possibilità di selezionare fino a otto colori diversi sia per la luce ambientale che per l’ambiente radio, offrendo un’esperienza di guida unica e personalizzata.

Fa parte della collaborazione anche un progetto Educational con l’utilizzo dei quaderni Pigna come strumento di informazione per sensibilizzare le nuove generazioni sui vantaggi di una mobilità più sostenibile in particolare grazie all’uso di auto elettriche e ibride, promuovendo una cultura ambientale positiva, consapevole e informata.

Fagioli: uniti da mobilità green

«Siamo felici - commenta il presidente e a.d. di Pigna Massimo Fagioli -, di collaborare con Fiat in questo importante progetto di diffusione dei vantaggi provenienti da una mobilità più sostenibile. La nostra visione del futuro si riflette nei valori condivisi e nella coerenza di questa partnership. Pigna con Monocromo rappresenta colore, qualità, sostenibilità e inclusività, e siamo orgogliosi di unirci a un marchio storico italiano come Fiat in questa iniziativa». L’azienda di Alzano, 90 dipendenti, ha chiuso il 2023 con ricavi attorno ai 37 milioni, inferiori rispetto al 2022 per le tensioni legate al costo della carta. Dopo la chiusura del rapporto con Chiara Ferragni, «sta andando molto bene la collezione con Sinner, e in generale le agende per gli studenti pensate con la Federazione Italiana Tennis».