Prevenzione del tumore al seno in azienda, esami gratuiti in Carvico e Jersey Lomellina

Donne al centro

Un’iniziativa forte che ha un grande significato per tutto il territorio, promossa da due aziende attente al welfare e per le quali le donne rappresentano davvero un punto di forza. Basti pensare al fatto che in Carvico il 38% dei dipendenti è donna ed in Jersey Lomellina il 50% e che le principali posizioni di vertice sono ricoperte da donne: Laura Colnaghi Calissoni è la presidente e ad del Gruppo Carvico, affiancata da Fiorella Angeloni, direttore generale di Jersey Lomellina, Evalda Carissimi, direttore generale di Carvico, e Claudia Anselmi, general manager of Hung Yen Knitting and Dyeing.

Cresce il cancro al seno

«La prevenzione è l’unica arma che oggi abbiamo per anticipare l’irrimediabile. Abbiamo deciso di investire nel progetto “Mammografia ed Ecografia Gratuite” perché ci sembra estremamente importante che tutti i nostri collaboratori abbiano percezione chiara di quello che può essere fatto in forma preventiva. Abbiamo sentito la necessità di coinvolgere tutti: uomini e donne. Diversamente da quanto siamo soliti pensare questo male terribile non fa distinzione di genere e di età – dichiara Laura Colnaghi Calissoni -. Siamo stati felici di constatare che questo programma di mammografia e ecografia ha avuto un’ottima adesione. Questo non è il primo progetto dedicato alla salute che promuoviamo in azienda. Aderiamo da anni a WHP – Workplace Healt Promotion – un insieme di attività volte a promuovere la salute della persona in quanto tale che poi si riflette sulla vita lavorativa. Ogni anno attiviamo la campagna antinfluenzale oltre che diverse attività destinate all’alimentazione, al benessere fisico, alla lotta alle dipendenze da alcool e droghe ecc. Nel prossimo futuro ci piacerebbe creare dei programmi specifici per i lavoratori notturni, in particolare delle linee guida per l’alimentazione e la gestione del sonno per il recupero ed il ripristino del corretto funzionamento dell’orologio biologico».