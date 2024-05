RadiciGroup investe 20 milioni nel tessile

Un piano di investimenti di oltre 20 milioni di euro nel tessile bergamasco per affrontare le sfide del futuro legate all’industria tessile europea e alla crescente competitività: così RadiciGroup con un investimento importante soprattutto nel sito industriale di Radici Yarn a Villa d’Ogna trasforma le sfide in opportunità continuando ad investire per migliorare la competitività e la qualità dei propri filati di nylon puntando su ricerca, sostenibilità e miglioramento dell’efficienza produttiva e flessibilità.

Sostenibilità e ricerca

Il nuovo piano di investimenti è stato presentato il 30 maggio nell’evento «Il filo conduttore del futuro» in cui si è parlato di passato e futuro di RadiciGroup di impegno nella sostenibilità e nella ricerca oltre che dei nuovi investimenti e delle novità nel tessile sostenibile. L’investimento prevede: un nuovo essiccatore e 4 silos di stoccaggio, ben visibili anche dall’esterno dell’impianto, per consentire un tempo di essiccamento del polimero costante, e l’utilizzo in contemporanea di 4 polimeri quindi maggior efficienza, qualità e velocità anche nella ricerca e sviluppo; sempre a Villa d’Ogna è in corso l’installazione di 4 nuove linee di filatura di ultimissima generazione mentre in Romania 7 nuove linee di Testurizzazione. Investimenti che porteranno anche nuove assunzioni, fino a 10 nello stabilimento di Villa d’Ogna (aperto nel 1974, 50 anni fa) dove sono occupati in 250 che si aggiungono ai 100 del sito di Ardesio.

Migliorare la tracciabilità

E le sfide future? Quelle saranno legate all’Intelligenza artificiale, processi di machine learning e l’ottimizzazione della tracciabilità di cui RadiciGroup, attore di riferimento nel panorama tessile europeo, ha recentemente lanciato il primo progetto di tracciabilità fisica e digitale nel nylon. Coraggio, tanta determinazione, esperienza e investimenti estremamente importanti questo il mix necessario, secondo il presidente Angelo Radici per affrontare le sfide del futuro sostenibile: «Cerchiamo di fare il nostro meglio e di fare prodotti coerenti con il mercato - ha detto il presidente di RadiciGroup Angelo Radici - non è sempre facile. Ma abbiamo cominciato da tempo verso questa direzione». Tecnologia, sostenibilità temi e sfide importanti guardando anche all’Europa e alle prossime elezioni. «L’auspicio - ha detto Radici - è che l’Europa capisca non solo le esigenze del Green deal ma anche quelle delle industrie che lavorano per quell’obiettivo e a cui bisogna lasciare il tempo per lavorare». Un invito ad essere «pragmatici» e a trovare strumenti per distinguere il made in Italy. «Serve la collaborazione di tutti - ha detto - a partire dal consumatore. Serve un cambio di cultura».

