Realtà bergamasche al Salone del Mobile con forti aspettative

Torna il Salone del Mobile che, per la sua 61 a edizione (18-23 aprile alla Fiera di Milano-Rho) presenta un format innovativo, frutto di un ripensamento strutturale maturato dal confronto con espositori e visitatori. A sposare la nuova visione promossa dagli organizzatori sono anche 16 aziende orobiche che, dopo anni complessi causa pandemia, presenteranno le proprie realizzazioni in presenza in uno dei diversi mondi della kermesse: Salone del Mobile, Salone del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, S. Project, Euroluce e SaloneSatellite .