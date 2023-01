Resta invariato nel 2023 il prezzo del canone Rai

Anche per il 2023 resta invariato il canone Rai fissato a 90 euro, dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Il canone si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano residenza nella stessa abitazione. Se nessun componente della famiglia è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone dovrà essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio . Il versamento del canone tv con F24, in caso di rinnovo, può essere eseguito in un’unica soluzione annuale, in due pagamenti semestrali o in quattro rate trimestrali.