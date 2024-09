Riduzione di orario a parità di stipendio: ecco come si concilia lavoro e vita alla Rulmeca di Almè

Alla Rulli Rulmeca di Almè è stato firmato nei giorni scorsi il nuovo contratto aziendale, che la parte sindacale, come evidenzia Vincenzo Zammito, che per la Fil Cisl, insieme a Manuel Carminati e all’impegno di tutta la Rsu dell’azienda ha condotto la trattativa «ha aspetti sperimentali e innovativi interessanti, soprattutto nella parte riguardante la riduzione dell’orario, uno dei pochi accordi in tal senso sul panorama bergamasco e nelle medie e grandi aziende produttive (tot. 279 dipendenti) sul territorio nazionale».

Di fatto, si ridurrà di un ora e mezza l’orario di lavoro dell’ultimo giorno lavorativo della settimana a parità di stipendio e senza utilizzo di ferie e permessi

Fase sperimentale

L’accordo, firmato anche da Fiom Cgil, avrà decorrenza dal prossimo gennaio e sarà valido per una iniziale fase sperimentale di due anni per la riduzione dell’orario settimanale di lavoro di 1 ora e mezza, passando così dalle attuali 37,5 dei turnisti (terzo turno di notte già 37 in virtù di un vecchio accordo) a 36 ore (quindi 35,5 per i turnisti di notte). Saranno 38,5 ore per i lavoratori a giornata e è prevista una compensazione economica proporzionale per i lavoratori par-time. Di fatto, si ridurrà di un ora e mezza l’orario di lavoro dell’ultimo giorno lavorativo della settimana a parità di stipendio e senza utilizzo di ferie e permessi.

L’accordo prevede anche nuove assunzioni

Nell’accordo è anche previsto un impegno ad effettuare nell’arco di 12 mesi 10 stabilizzazioni con assunzione a tempo indeterminato da parte dell’azienda di contratti di somministrazione o a tempo determinato in essere.

«Conciliazione tra vita e lavoro»