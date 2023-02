Rinnovi contrattuali, 145mila bergamaschi rimangono in attesa

Il contratto nazionale è uno dei pochi strumenti, insieme agli integrativi di secondo livello, per recuperare potere d’acquisto. Ma quando la sua scadenza, invece che essere temporanea, si trasforma in uno status quo, per i lavoratori diventa un problema. L’emblema è il ccnl della vigilanza privata, rinnovato a febbraio 2013 e scaduto a dicembre 2015. Ormai sono otto anni che guardie giurate e operatori fiduciari (circa 3mila in Bergamasca) non vedono aumenti in busta paga, in un settore dove l’attività è particolarmente delicata.