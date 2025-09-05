Riprende l’agitazione sindacale in Arriva Italia: «Otto anni senza integrativo, comportamenti inaccettabili»

Dopo oltre otto anni senza contratto integrativo e mesi di tentativi di mediazione, i sindacati del trasporto pubblico tornano a incrociare le braccia. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri hanno annunciato la riapertura dello stato di agitazione in tutti i depositi di Arriva Italia della provincia di Bergamo. «Abbiamo tentato in tutti i modi di evitare questa situazione, sospendendo le procedure e congelando l’agitazione, ma l’azienda ha respinto tutte le nostre proposte», dichiarano i segretari provinciali delle cinque sigle.

Il nodo è il mancato rinnovo del contratto di secondo livello, fermo al 2017. «Praticamente un’altra era – sottolineano – segnata da pandemia, inflazione, recessione e crisi che hanno reso indispensabili interventi a tutela del potere d’acquisto e dei diritti normativi dei lavoratori». Secondo i rappresentanti sindacali Paolo Turani (Filt Cgil), Pasquale Salvatore (Fit Cisl), Adriano Villa (Uiltrasporti), Antonio Chimirri (Faisa Cisal) e Luigi Dionisio (Ugl Autoferrotranvieri), la distanza con l’azienda è ormai insanabile.

«Arriva Italia seppur consapevole di essere poco attrattiva nel mercato del lavoro e dove anche i propri lavoratori sempre più spesso scelgono di lavorare per altre aziende, ha scelto lo strumento del sub - appalto, peggiorando di fatto il servizio a discapito di tutti i cittadini e svilendo le proprie risorse lavorative. Riteniamo infatti praticamente inaccettabile che nel 2025 alcuni lavoratori debbano essere impegnati fino a 14 ore al giorno, a fronte di una giornata lavorativa che vale 6 ore e 30 minuti . Altrettanto inaccettabile è che dal 2017 siano mantenute ferme le competenze economiche delle indennità contrattuali»