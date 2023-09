Ristorazione e ospitalità, le aziende ora puntano su prodotti sostenibili

37 realtà bergamasche

Tecnologia e innovazione sono i punti di forza della Baldassarre Agnelli di Lallio , azienda specializzata nella produzione di pentole e padelle, la cui presenza in fiera è storica. «A Host – dice Angelo Agnelli, a.d. dell’azienda di Lallio - metteremo in mostra tutte quelle soluzioni tecniche innovative, frutto della nostra divisione R&S e che, in un periodo di rapidi cambiamenti ed evoluzioni nelle fonti di calore di cottura, sono indispensabili per rimanere competitivi. Host, però, assume anche un ulteriore significato per la nostra azienda: in concomitanza con il sabato della manifestazione, presso i nostri stabilimenti, organizzeremo un evento unico che darà ai clienti e al pubblico la possibilità di vedere il nostro “dietro le quinte” ».

«Questa esposizione, a cui partecipiamo per la prima volta - spiega Alberto Grotto, a.d. di Terya, che propone soluzioni mirate a coprire tutti i processi specifici dell’hospitality e dell’industria agroalimentare - è per noi una vetrina di valore sia per intercettare player nazionali e stranieri, sia per mettere la lente sui nostri prodotti a forte tasso di tecnologia». Se internazionalizzazione e innovazione sono le parole chiave, anche la sostenibilità non è da meno. Ne dà conferma la Tessitura Perego di Cisano Bergamasco che, attiva nella produzione e distribuzione di biancheria da tavola, letto, bagno e spa per lavanderie industriali e hotel, è già presente con successo in diversi Paesi Europei, America e Emirati Arabi. «La sostenibilità, insieme all’innovazione, è uno dei fattori che contraddistinguono la nostra proposta per questa edizione della fiera, dove presenteremo una linea Ecologica certificata e realizzata con materiali riciclati» spiega Andrea Perego, responsabile del prodotto dell’azienda. Attenzione al mondo green anche per Adler di Costa di Mezzate, in prima linea nello sviluppo e produzione di lavastoviglie professionali per il settore horeca, presenti per il 40% in Europa, 30% Stati Uniti e 30% nel resto del mondo. «Nell’ambito del lavaggio professionale – spiega l’a.d. Giuseppe Spiaggia – il tema sostenibile è di grande attualità, tanto che i clienti esigono prodotti con minor impatto ambientale e riduzione dei costi di gestione. Per questo abbiamo sviluppato modelli che hanno maggior attenzione al risparmio energetico e idrico, adottando nuove funzionalità come Evosmart che, riducendo il consumo energetico e il tempo di gestione, rende la lavastoviglie più efficiente durante la fase di stand-by».