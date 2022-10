Rulmeca, 1.200 euro ai lavoratori: «Un aiuto contro il caro vita»

Un aiuto per fronteggiare il caro vita. Un contributo straordinario di 1.200 euro è il «regalo» che riceveranno i 1.200 dipendenti della società Rulmeca, leader globale nella fornitura di rulli, stazioni, tamburi, mototamburi e sistemi di motorizzazione per il trasporto a nastro dei prodotti sfusi e per l’intralogistica. La buona notizia del contributo straordinario ha raggiunto nei giorni scorsi anche i 280 dipendenti della sede bergamasca di Almè che solo il mese scorso ha ospitato I festeggiamenti per i 60 anni di fondazione dell’azienda nata ad Almè nel 1962 per iniziativa di Antonio Ghisalberti la cui famiglia gestiva da decenni un’attività di produzione di calce per l’industria siderurgica. La società ha iniziato la sua attività con la produzione di rulli per il trasporto a nastro, settore in rapida crescita nell’Italia di quegli anni.